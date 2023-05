Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au ”perchezitionat 15 locuri pe intreg teritoriul” al Germaniei, din cauza unor ”presupuse infractiuni comise de catre membri ai Ultimei Generatii”, in cadrul unei anchete cu privire la ”formarea sau sustinerea unei organizatii criminale”, a anuntat Parchetul din Munchen. Sapte membri ai…

- Raidurile organizate la nivel național in Germania ii vizeaza pe membrii grupului de activiști pentru clima Letzte Generation (Ultima Generație – n.r.), a anunțat miercuri, 24 mai, Parchetul din Munchen, relateaza CNN și The Guardian. Autoritațile investigheaza o serie de acuzații potrivit carora grupul…

- In aceasta dimineața, 25 aprilie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, pun in aplicare 34 de mandate de percheziție domiciliara, in localitatea Balteni, la 22 de agenți economici și 13 persoane fizice…

- Un barbat in varsta de 22 de ani a fost pus sub acuzare de Parchetul din Munchen dupa o tentativa de incendiere a unei sinagogi in landul Bavaria in noaptea de Anul Nou, relateaza sambata DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Recent, Primaria Craiova a emis autorizatie de constructie a pasajului de pe strada Garlesti. Construcția acestui pasaj peste calea ferata, pe strada Garlești, are scopul de a „descongestiona traficul in interiorul municipiului. Totodata crește mobilitatea in zona de nord-est, prin separarea traficului…

- Iubita lui Laurențiu Reghecampf i-a daruit un baiețel antrenorului, in urma cu aproape un an, insa și-a revenit destul de repede dupa sarcina. Recent, a aratat tuturor ce face pentru a-și pastra tonusul.

- De cand a inceput razboiul dintre Rusia și Ucraina, Bali, cea mai faimoasa insula de vacanta din Indonezia, a devenit din nou un magnet pentru mii de rusi si ucraineni care cauta sa scape de ororile razboiului, relateaza CNN. Aproximativ 58.000 de rusi au vizitat aceasta insula idilica din Asia de Sud-Est…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Germania ca luni, 13 martie 2023, urmeaza sa fie organizate greve pe aeroporturile din Berlin (Berlin Brandenburg), Hamburg, Hanovra si Bremen.Cursele aeriene operate de…