Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul condus de fostul președinte american Donald Trump a obtinut in secret desfasuratoarele telefonice ale unor jurnalisti de la Washington Post care scriau despre acuzatiile privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, a dezvaluit vineri cotidianul american, potrivit Agerpres,…

- „Mulțumim Federației Ruse pentru aceasta donație acordata țarii noastre, care deschide posibilitatea extinderii categoriilor de persoane vaccinate” – a scris pe pagina sa pe FB, Președinta Republicii Moldova Maia Sandu. Lotul de 142 de mii de doze de vaccin…

- "Evitarea unei confruntari cu marile puteri nu vorbește de lașitate, ci de ințelepciune, deoarece propria sacrificare nu a reprezentat niciodata și niciunde un avantaj" (Sun Tzu. Arta razboiului). In ultimii ani, relațiile dintre Rusia și Statele Unite au trecut de fapt de la rivalitate la confruntare.…

- Ministerul de Externe al Chinei a emis saptamâna aceasta cea mai puternica aparare a politicilor sale din Xinjiang pâna în prezent, numind acuzațiile de „genocid” din regiune „minciuna secolului”. Declarația - facuta ca raspuns la solicitarile în curs…

- Statele Unite au avertizat miercuri China impotriva manevrelor considerate din ce in ce mai agresive de Filipine si Taiwan, reamintind Beijingului obligatiile care leaga Washingtonul de partenerii sai asiatici.

- Marina Armatei de Eliberare a Poporului a reușit sa construiasca cea mai mare flota de razboi, din punct de vedere numeric, pentru a-și atinge scopul de a proteja coastele Chinei și de a-și susține revendicarile teritoriale din zona. Acum, Beijingul incearca sa faca din aceasta flota o forța redutabila,…

- Un raport recent al Colegiului de Razboi Naval din SUA a adunat noi informatii despre orasul Sansha din Marea Chinei de Sud, situat in cadrul liniei de demarcatie in noua puncte, ce stabileste granitele teritoriilor reclamate de China in defavoarea Taiwanului si a mai multor tari din Asia de Sud-Est,…