Vasluiul va avea un candidat surpriza la europarlamentare Deputatul Corneliu Bichinet a facut o trecere in revista a activitatilor in care membrii Organizatiei Judetene PMP Vaslui au fost implicati in aceasta vara. Pe de alta parte, primarii buni – si judetul Vaslui nu duce lipsa de acestia – sau candidatii buni nu se tem de confruntarile electorale. Important este ce faci dupa ce ai fost ales”, spune Bichinet. Intrebat daca ar fi tentat sa candideze la viitoarele alegeri europarlamentare, Corneliu Bichinet a declarat ca nu este interesat „in mod personal” de acest lucru. Insa… „Daca voi putea impune pe cineva din judet, si cred ca o pot face, atunci,… Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

