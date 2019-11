Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Adrian Constantin Torma, primarul orasului Moldova Noua, judetul Caras-Severin, se afla in conflict de interese. Potrivit unui comunicat al ANI, Adrian Constantin Torma s-a aflat in conflict de interese, deoarece a incheiat, in data de 14 decembrie 2016,…

- Ziarul Unirea FOTO| ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Primarul orașului Cugir, Adrian Teban: ,,Am convingerea ca votul de astazi va da energia necesara unei dezvoltari europene a Romaniei” Primarul orasului Cugir a votat astazi, la una din secțiile amenajate la Școala Gimnaziala Nr. 3. Prezent la urne cu…

- Primarul orașului Targu Bujor din județul Galați, Laurențiu Gadei (PSD), va inființa o asociație de protecție a drepturilor ramelor. Edilul spune ca este pescar și ramele nu sunt respectate, fiind omorate fara anestezie și fara medic veterinar.Primarul spune ca la sacrificarea porcilor de…

- Primarul din Alexandria se lauda cu linistea si siguranta din oras, in timp ce oamenii se tem sa mai iasa seara din case. Centrul resedintei judetului Teleorman a fost scena unor atacuri in serie, in seara de joi, 14 noiembrie, mai multe femei fiind atacate, batute salbatic si jefuite, una dintre ele…

- Cel mai scump brad de Craciun din Romania a fost cumparat de Primaria Targu Jiu in 2016 si a fost platit in rate, conform digi24.ro. Se pare ca si anul acesta, bradul din aluminiu si otel, care a costat 100.000 de euro, va petrece sarbatorile singur, in depozit. Acesta are o inaltime de 22 de metri…

- Robert Filip spune, in premiera, ca se gandeste daca, in 2020, va mai candida sau nu pentru un nou mandat de primar al orasului Rovinari. Edilul orasului Rovinari nu exclude o candidatura la Primaria Targu-Jiu si nici una la alegerile parlamentare de anul viitor. Robert Filip spune insa…

- Primarul orașului Videle, Nicolae Badanoiu, suspendat din funcție printr-un ordin al prefectului, anunța ca s-a intalnit cu un avocat „pentru a vedea cum vom acționa impotriva abuzului care mi se intampla”. Edilul solicitase demontarea panourilor electorale cu Viorica Dancila, anunța MEDIAFAX.Citește…