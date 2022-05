Stiri pe aceeasi tema

- Liga 3 PREGATIRI… Sporting Juniorul Vaslui se pregateste de ultimele doua etape ale campionatului. Vasluienii vor disputa un meci amical, la Iasi, impotriva divizionarei B, Politehnica Iasi. Partida se joaca, astazi, pe stadionul „Emil Alexandrescu”, cu incepere de la ora 17:00. Amicalul a fost perfectat…

- VANDALI… Cinci puști teribiliști și-au batut joc de Parcul Tineretului din Vaslui. Aceștia au efectuat mai multe desene graffiti pe unde au apucat: pe treptele și aleea pietonala, pe mese, dar și WC-ul public. Polițiștii locali au pornit pe urmele lor și i-au identificat pe protagoniștii actelor de…

- Liga 3 REMIZA… Cu doua etape inaintea de finalul sezonului in Liga 3, ACS Husana Husi a raspuns pozitiv invitatiei clubului Politehnica Iasi de a disputa o partida amicala, la Iasi, pe stadionul „Emil Alexandrescu”. Husenii au avut o evolutie buna, iar partida s-a incheiat la egalitate, 2-2. Pentru…

- FARA DREPT Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetatenie romana care a fost depistat conducand o autoutilitara, desi avea dreptul de a conduce vehicule suspendat. In ziua de 08 mai a.c., in jurul orei 14.30, in Punctul…

- Rugby LA SCOR… Cel de-al doilea meci din Liga Nationala de rugby disputat in fata propriilor suporteri s-a incheiat cu un esec usturator pentru RC Barlad, 7-52 (7-19) cu Politehnica Iasi. Barladul coboara pe ultimul loc in Grupa B, cu un singur punct in trei etape. RC Barlad este nerecunoscut in startul…

- Liga 4 SCANDAL… Scene incredibile la un meci de fotbal din Liga 4 Vaslui. Arbitrii au fost batuti cu bestialitate de jucatorii si spectatorii echipei Viitorul Valeni. Esecul Valeniului, scor 2-3, de pe teren propriu cu FC Vulturesti, nu a fost digerat usor de valenari. Dupa ce oaspetii au marcat golul…

- Liga 3 SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui a obtinut o victorie importanta in play-out-ul Ligii 3. Vasluienii au invins, in deplasare, pe CSM Bacau, scor 2-1 (2-0), si nu mai au nicio emotie cu retrogradarea. Cu 4 etape inainte de finalul sezonului, Sporting s-a departat la 9 puncte de linia retrogradarii.…

- Liga 3 INCERTITUDINE… Viitorul lui Costel Ilie la Sporting Juniorul Vaslui este nesigur. Desi in mod oficial nu exista o problema intre antrenor si conducerea clubului, surse din anturajul echipei sustin ca cei din fruntea clubului nu il mai vad cu ochi buni pe Costel Ilie pe banca tehnica. Scapata…