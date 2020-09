Vasluienii se vor trata cu ajutorul telemedicinei NOUTATE… Senatul a adoptat un proiect legislativ ce vizeaza acordarea de servicii medicale la distanta pacientilor, ceea ce va conduce la evitarea aglomerarilor din salile de asteptare ale spitalelor, dar si la reducerea presiunii pe unitatile de primiri urgente. De telemedicina vor beneficia atat persoanele asigurate cat si cele neasigurate. Potrivit initiatorilor, proiectul are ca Articolul Vasluienii se vor trata cu ajutorul telemedicinei apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat tacit un proiect de modificare a Codului Muncii, astfel incat sa fie posibila aplicarea unor noi variante de munca pentru angajati, in contextul pandemiei de Covid-19. Proiectul initiat de USR introduce noi termeni, precum „Banca orelor de munca”, saptamana comprimata sau munca la…

- Senatul voteaza azi in plen un proiect de lege care prevede suplimentarea cu o mie de lei a valorii tichetului Rabla daca automobilul nou achiziționat prin acest program este produs in Romania. Suplimentarea cu o mie de lei va fi facuta sub forma unei ”prime de preferința”, iar scopul sau ar fi acela…

- PREVENIRE… Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, impreuna cu jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui au organizat si desfasurat, weekendul trecut, actiuni cu efective marite pe raza de competenta a Sectiei 6 Politie Rurala Vaslui. In urma controalelor, au fost…

- DREPTURI… Vesti bune pentru vasluienii care lucreaza la CFR. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind statutul personalului feroviar, iar printre numeroasele beneficii si gratuitati de care pot beneficia se numara si reducerea varstei standard de pensionare cu pana la 13 ani. De asemenea,…

- BANI…Agentia de Plati si Interventii in Agricultura anunta fermierii care au avut de suferit de pe urma secetei prelungite ca s-a dat startul depunerii cererilor pentru ajutorul oferit de stat. De data aceasta, s-au luat in calcul culturile infiintate in toamna anului trecut. Sumele oferite de stat,…

- CONDITII… Vasluienii confirmati cu coronavirus, internati in Spitalul Municipal Barlad sau izolati la domiciliu, vor putea vota la alegerile din 27 septembrie cu ajutorul urnelor mobile. Anuntul a fost facut de presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica. „Vor…

- Unul dintre cei mai cautati infractori romani este un interlop originar din Republica Moldova care, in trecut, conducea lumea infractionala din regiunea Iasului. Vasile Rodideal este cel mai celebru infractor iesean de pe lista „most wanted” a Interpol, el fiind cautat de autoritatile din Romania de…

- COMPETITIE… Vasluienii pasionati de fotografie si carti sunt invitati la o noua editie a Concursului „Europa Literara”. La fel ca la prima editie, tot ce trebuie sa faca acestia este sa transmita, pana pe 4 septembrie 2020, o fotografie artistica cu o carte ce apartine unui autor european si o scurta …