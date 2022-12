Vasluienii, îndemnati sã se alãture campaniei „Încaltã un înger” DE CRACIUN, FII MAI BUN… Asociatia „Dragoste desculta” deruleaza o noua campanie menita sa ii ajute pe cei mai nevoiasi vasluieni. Se numeste „Incalta un inger” si isi propune sa ajunga la 2000 de copii. E nevoie de haine, geci, ghete, caciuli, rechizite si dulciuri. „Cum ambalam cadourile? Exact ca un cadou de Craciun. Cu […] Articolul Vasluienii, indemnati sa se alature campaniei „Incalta un inger” apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

