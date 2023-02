Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, sustine o conferinta de presa. Edilul anunta noile proiecte ce vor fi supuse votului in sedinta ordinara de la finalul lunii. Cele mai importante declarații facute de primarul Iașului: Pregatim o noua ședința de Consiliu Local pentru 27 februarie,…

- PROIECT…Un liceu isi duce toti elevii la teatru. Da, se intampla in Vaslui, locul in care, pe nedrept, s-a spus adesea ca nu se intampla nimic sau ca se intampla doar lucruri negative. Initiativa apartine Liceului Teoretic „Emil Racovita” Vaslui si a aparut in urma cu mai multi ani din dorinta de a…

- SENTINȚA… Dupa trei luni de amanari, magistrații CA Iași dau o lovitura dura vameșilor acuzați, inca din 2013, de fapte de corupție. Judecați de un fost procuror, inculpații s-au trezit cu pedepse cu inchisoarea chiar daca, conform deciziilor CCR, in acest dosar ar fi trebuit sa se decida prescripția…

- PETRECERI… Ce criza, ce inflatie!? Vasluienii s-au ingramadit sa-si rezerve un loc la restaurantele care organizeaza petreceri de Revelion. Asta desi preturile nu sunt deloc mici. Spre exemplu, cei care au ales sa-si petreaca noaptea dintre ani la Curtea Domneasca au scos din buzunar 480 lei/persoana…

- PEDEAPSA… Condamnat in doua dosare penale, la cate 5 ani de inchisoare cu executare, fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a cerut magistratilor Tribunalului Vaslui contopirea celor doua pedepse. Instanta a admis cererea formulata si a decis ca sentinta fostului edil, in urma contopirii celor…

- CONCERT…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza vineri, 16 decembrie a.c., ora 18:00, o activitate cu si despre copii, alaturi de Cercul de Teatru de la Clubul Copiilor „Spiru Haret” si Scoala Gimnaziala „Manolache Costache Epureanu”. Acestia s-au pregatit sa surprinda publicul cu momente pline de…

- POEZII… Vasluienii cu talent literar si-au transpus in versuri dragostea si gandurile fata de patria-mama, Romania. Astazi va prezentam doua poezii inscrise in concursul initiat de antreprenorul vasluian Ionel Sandu. Daca inca nu v-ati inscris, nu uitati ca termenul limita este 12 decembrie. Tot ce…