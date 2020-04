Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul renunta la planul de a-i trimite pe bugetari in somaj tehnic. Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat ca masura nu mai este de actualitate pentru ca ne apropiem de finalul starii de urgenta. Premierul a dat asigurari ca sunt bani atat pentru plata pensiilor si salariilor, cat si pentru investitii.…

- „Se poate constata ca legea limiteaza in acest fel posibilitatea accesarii indemnizației suportate de catre stat doar pentru situația unui angajat care are un contract cu norma intreaga activ pe perioada starii de urgența, dar nu prevede in mod expres o astfel de restricție in masura in care angajatul…

- N. D. Prelungirea starii de urgența la nivel național a impus necesitatea introducerii de noi reglementari și in ceea ce privește acordarea șomajului. Astfel, recent, a fost adoptat un act legislativ care modifica și completeaza ordonanțele de guvern ce vizeaza protecția sociala a unor categorii profesionale…

- Cel mai negru scenariu, anunțat de altfel de autoritați s-a adeverit. Un numar de 1.013.522 de contracte individuale de munca au fost suspendate de la intrarea in vigoare a starii de urgenta (16 martie) pana in prezent, potrivit cifrelor Inspectiei Muncii date publicitatii miercuri de Ministerul…

- Ministrul muncii Violeta Alexandru a prezentat marți câteva detalii legate de modul în care poate fi obținut ajutorul de la stat pentru acoperirea șomajului tehnic. Unul dintre cele mai importante aspecte este ca toate documentele se depun online. De asemenea, pe perioada starii de urgența,…

- ORDIN… Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a emis un ordin de interdictie pentru persoanele varstnice prin care acestea nu mai au voie in institutiile publice ale Ministerului Muncii, pe perioada starii de urgenta. „Pe toata perioada starii de urgenta, in Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si…

- Ziarul Unirea Somajul tehnic va fi suportat de stat DOAR pentru perioada starii de urgența. Completari la OUG pentru simplificarea procedurii Somajul tehnic va fi suportat de stat DOAR pentru perioada starii de urgența. Completari la OUG pentru simplificarea procedurii Ministrul muncii a prezentat masurile…

- Toti angajatorii care in aceasta perioada au aplicat masura suspendarii temporare a contractelor individuale de munca, avand in vedere efectele epidemiei cu noul coronavirus, se califica pentru primirea ajutorului de somaj tehnic, care se va aplica pe perioada starii de urgenta."In noua forma propusa…