- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a decis inchiderea Pieței Rahova din București, dupa ce inspectorii au constatat ca aceasta locație nu respecta distanța sociala dintre...

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și militari din cadrul Ministerului Apararii Naționale au desfașurat, in ultimele 24 de ore, in județul nostru, 114 misiuni. Cele 222 efective angrenate au participat la depistarea și identificarea persoanelor…

- Ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta a intrat in vigoare de vineri, de la ora 00,00. Ordonanta de urgenta prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu si regimului…

- ❗️Avand in vedere ca au fost primite o serie de intrebari pentru lamurirea unor situații legate de masurile luate prin Ordonanțele Militare emise pana in prezent, Grupul de Comunicare Strategica a realizat un material prin care vor fi acoperite cu raspunsuri documentate intrebarile adresate de dumneavoastra❗️…

- Primarul din Scheia, Vasile Andriciuc, a declarat ca toti politistii locali din comuna sunt mobilizati pentru a monitoriza persoanele care se afla in autoizolare. De precizat ca Scheia este una dintre cele opt comune limitrofe Sucevei care sunt in carantina totala. Vasile Andriciuc a declarat ca ...

- Incepand de joi intra in vigoare ordonanta de urgenta care prevede amenzi mai mari pentru persoanele care nu respecta regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit unui comunicat al GCS, in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata, marti,…

- Zeci de amenzi date de fortele de ordine celor care incalca prevederile ordonantelor militare in Eveniment / on 25/03/2020 at 17:53 / La nivelul judetului, fortele de ordine au continuat sa actioneze integrat, in echipaje mixte, alcatuite din politisti, jandarmi si politisti locali, pentru impunerea…

- Sambata seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat un nou set de masuri pentru prevenirea raspandirii coronaviruslui, masuri care sunt cuprinse in Ordonța Militara nr. 2 din 21 martie 2020, pe care am prezentat-o pe larg la puțin minute dupa anunțul public al autoritaților ( aici ).