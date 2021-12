Vasluianul infectat cu Omicron, terorizat de vecini! Nu este lăsat nici să deschidă geamul Vasluianul infectat cu varianta COVID Omicron a bagat spaima in vecinii sai, care deja au inceput sa aiba o atitudine ostila fața de el. Barbatul de 59 de ani este izolat intr-un apartament situat la un etaj superior intr-un bloc din Barlad. Vecinii sunt panicați ca s-ar putea infecta cu aceasta noua tulpina, mai ales […] The post Vasluianul infectat cu Omicron, terorizat de vecini! Nu este lasat nici sa deschida geamul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 59 de ani din Barlad confirmat cu varianta Omicron a coronavirusului a bagat spaima in vecinii sai, care nu-l lasa nici macar sa deschida geamul, chiar daca sta la etaj, de frica sa nu se infecteze și ei, informeaza Vremea Noua. Pana și polițiștii care trebuie sa verifice daca barbatul respecta…

- „Este o ședința convocata de premier, unde vom face o analiza a situației și a eventualelor masuri concrete pentru a limita posibilitatea ca aceasta tuplina sa se rapandeasca rapid in Romania. Luam masuri care vor fi temporare, pana ne lamurim ce este cu ea. Știm doar ca e mai transmisibila, dar nu…

- Cei doi pacienți confirmați cu varianta Omicron a SARS-CoV2 – o femeie in varsta de 48 de ani din județul Brașov și un barbat in varsta de 59 de ani din județul Vaslui, repatriați pe 30 noiembrie din Africa de Sud – sunt in stare foarte buna. Unul dintre ei este asimptomatic, iar celalalt are simptome…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a declarat duminica dimineața, 5 decembrie, dupa ce in Romania au fost confirmate primele doua cazuri de infectare cu Omicron , ca veștile bune in acest moment sunt ca „cele doua persoane au simptome minore”, iar „una dintre ele este asimptomatica”. „Nu sunt probleme…

- Un medic israelian triplu vaccinat spune ca s-a infectat cu varianta Omicron la Londra, la o conferința la care au participat 1.250 de persoane, pe 23 noiembrie, exact cand a fost descoperita o noua tulpina in Africa de Sud. Elad Maor, in varsta de 45 de ani, a calatorit la Londra pe 19 noiembrie pentru…

- Discutiile pe marginea unui botez catolic s-au soldat cu doua amenzi si un proces pe rolul instantelor iesene. Reclamatia unei vecine i-a adus unui iesean o amenda pentru proferarea de injurii si o a doua, pentru tulburarea linistii publice. C.B. locuieste cu sotia si cei doi copii intr-un duplex din…

- Vecinii pot fi unii dintre cei mai grozavi oameni de pe planeta, fie un adevarat coșmar. O femeie din Melbourne, Australia, a devenit virala dupa ce a povestit ca a fost surprinsa sa primeasca un bilet de la vecinul ei.

- O pensionara din Barlad, antivaccinista convinsa, a murit dupa ce s-a infectat cu virusul nimicitor Covid-19. A crezut ca este o simpla raceala, astfel s-a tratat acasa pana cand situația s-a inrautațit și a fost nevoita sa sune la 112. Medicii au facut tot le-a stat in putința, insa plamanii ei erau…