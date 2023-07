Vasluianul Francisc Cristea va evolua tot în Liga 2 MUTARE… Plecat de la Politehnica Iasi, echipa la care a jucat in ultimele cinci sezoane, vasluianul Francisc Cristea (22 de ani) va evolua tot in Liga 2. Mijlocasul a semnat cu CSM Resita, echipa nou-promovata pe cea de-a doua scena fotbalistica a tarii. Francisc Cristea se afla deja in cantonament cu echipa resiteana, in Slovenia, […] Articolul Vasluianul Francisc Cristea va evolua tot in Liga 2 apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MUTARE… Vasluianul Vasile Mogoș (30 de ani) s-a ințeles in urma cu puțin timp cu CFR Cluj. Dupa 13 sezoane petrecute in Italia, Mogoș se afla la prima experiența in fotbalul romanesc. El va semna un contract valabil pana in 2026. CFR Cluj l-a convins pe Vasile Mogoș sa lase Italia. Fotbalistul se afla…

- Reșita a fost, din nou, lovita de vreme extrema. Vantul violent a smuls acoperișul de pe un bloc de 4 etaje și a cazut peste un stalp care s-a prabușit și a distrus apoi mai multe mașini parcate. Veștile meteorologilor nu sunt deloc bune. In urmatoarele ore, furtunile vor lovi violent mai multe județe.…

- CAMPIOANA… Barladeanca Sorana Țuțu (20 de ani), de trei ori pe podium la Campionatul Național de marș pe șosea de la București. Sportiva crescuta la CSȘ Barlad, Sorana a devenit campioana naționala la Tineret (U23) in proba de 20 km, vicecampioana cu echipa CSU Reșița, la senioare și medalia de bronz…

- DESPARȚIRE… Vasluianul Francisc Cristea, 22 de ani, va pleca de la Politehnica Iași in aceasta vara. Mijlocașul crescut la Sporting Juniorul Vaslui mai are contract cu Poli Iași, insa a decis sa-și caute o alta echipa. Francisc Cristea, jucator cu meciuri la naționale de juniori și tineret, a inceput…

- Asociația Persoanelor cu Handicap “Sporting Club” a achiziționat, in cadrul unui proiect finanțat de catre Consiliul Județean Galați, un microbuz special echipat pentru transportul persoanelor cu dizabilitați locomotorii. Microbuz cu lift Autovehiculul este prevazut cu lift electro-hidraulic pentru…

- MEDALIATA… Adriana Ailincai Adam, din comuna Valeni, a stralucit la Campionatele Europene de canotaj din Slovenia. Vasluianca a cucerit medalia de aur cu echipajul feminin de 8 plus 1 al Romaniei. Barca de 8 plus 1 a condus cursa detașat, de la un capat la altul, obținand o victorie fara mari emoții.…

- MEDALIATA… Adriana Ailincai Adam, din comuna Valeni, a stralucit la Campionatele Europene de canotaj din Slovenia. Vasluianca a cucerit medalia de aur cu echipajul feminin de 8 plus 1 al Romaniei. Barca de 8 plus 1 a condus cursa detașat, de la un capat la altul, obținand o victorie fara mari emoții.…

- RUGBY… Echipa feminina de rugby 7s (in șapte) a CSȘ – Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Barlad s-a clasat pe locul doi in etapa a II-a a Campionatului Național de rugby 7s – junioare, desfașurat la Cluj. Barladencele au suferit o singura infrangere, in chiar finala competiției, 7-36 cu Politehnica Iași.…