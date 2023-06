Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani, din Teleorman, e in stare grava dupa ce o poarta de fotbal a cazut peste el. Baiatul este internat in coma profunda la spitalul „Bagdasar-Arseni”, din Capitala. „Polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, de catre un cetațean cu privire…

- Cele doua copile se aflau intr-o caruța cand au fost stropite cu sray lacrimogen dintr-o mașina care intrase in depașire. Polițiștii au reușit sa-l identifice pe autor. „La data de 28 aprilie a.c., polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Tomești au fost sesizați prin Apel Unic de Urgenta 112 de catre…

- TANAR ȘI TALHAR… Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Murgeni au reținut un tanar, in varsta de 18 ani, din orașul Murgeni, județul Vaslui, banuit de savarșirea unei infracțiuni de talharie calificata. Stan Inspector, un tanar de etnie din Murgeni a talharit pe E.B., un batran de 80 de ani, care…

- Jamie Foxx a fost internat de urgența la spital Mult indragitul actor Jamie Foxx a trecut printr-o cumpana teribila din viața sa, dupa ce in cursul zilei de marți a fost dus de urgența la spital. Din fericirea reacția rapida a celor apropiați i-a salvat viața. Fiica actorului a dezvaluit ce a pațit…

- O ieșeanca de 90 de ani a ajuns sa fie o pacoste pentru propria sa familie. Batrana sufera de demența senila, motiv pentru care fiica sa a decis s-o abandoneze la Spitalul Clinic Județean de Urgența „Sf. Spiridon” Iași O batrana in varsta de 90 de ani din Iași este de mai multe zile in […] Articolul…

- Femeia de 53 de ani care a decedat in urma accidentului feroviar din Galați a suferit cinci stopuri cardiorespiratorii, a transmis un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta. „Colegii mei au intervenit, femeia a avut cinci stopuri cardio-respiratorii repetate. S-a facut tot ce se putea, dar nu s-a…

- CIUDAT… Un apel la 112 a alertat in urma cu puțin timp Poliția și Ambulanța, iar cel care a sunat a semnalat faptul ca pe o strada din localitatea Stuhuleț, comuna Berezeni, se afla un barbat plin de sange și care are nevoie urgenta de ajutor. Persoana care a sunat la numarul unic de urgența […] Articolul…

- „In aceasta dimineața, in jurul orei 07.25, polițiștii locali din cadrul Compartimentului Management Trafic Rutier au observat pe camerele de supraveghere amplasate la intersecția sos. Nicolina cu str. Salciilor un barbat care avea asupra sa o sabie și o flutura amenințator in zona publica. A fost dirijata…