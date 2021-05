Vasluian căutat de polițiştii din Braşov! La data de 16 mai 2021, Poliția Municipiului Codlea a fost sesizata cu privire la dispariția unui barbat in varsta de 47 ani, din județul Vaslui. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca barbatul in cauza, se deplasa in calitate de pasager, cu un autovehicul ce efectueaza curse Italia-Romania, cu intenția de a ajunge la domiciliul sau din județul Vaslui. In momentul in care autovehiculul a efectuat o oprire pe D.J. 112A, intre localitațile Codlea și Halchiu, barbatul ar fi fugit pe campul din proximitate și nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime aproximativ 1,77… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

