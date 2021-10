Vaslui: Viceprimarul răpus de COVID ar fi avut certificat fals de vaccinare Politistii din Vaslui au deschis un dosar de cercetare penala pentru infractiunile de fals intelectual si uz de fals, dupa ce viceprimarul unei comune din judet a murit, fiind diagnosticat cu COVID-19, iar in spatiul public au aparut informatii conform carora barbatul ar fi avut certificat fals de vaccinare anti-COVID. „In urma aparitiei in spatiul public, in mediul online, a unui material de presa referitor la decesul unui barbat din judetul Vaslui, in cursul zilei de ieri, 29 oct 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

