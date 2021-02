Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Vaslui nu are viceprimari de aproximativ doua luni de zile, dupa ce desemnarea acestora a fost contestata de PSD in instanta. Magistratii de la Tribunalul Vaslui au admis, la inceputul lunii decembrie, solicitarea PSD de revocare a unei hotarari luate in cadrul sedintei Consiliului Local…

- Dosarul Colectiv a ajuns la Curtea de Apel București. Aici, magistrații vor stabili vinovația sau nevinovația inculpaților din dosar, inclusiv ale unor instituții ale statului roman. Ce a decis instanța in dosarul colectiv La una din ședințele trecute de judecata, Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Cheile Bicazului raman in județul Neamț. Instanța a decis miercuri sa respinga contestația facuta de autoritațile din Harghita care susțin ca municipiul Gheorgheni trebuie sa administreze Cheile Bicazului. Cheile Bicazului aparțin din punct de vedere administrativ de județul Neamț. Este decizia…

- CONDAMNAT…Condamnat, in prima instanta, la 13 ani si 4 luni de inchisoare, Leonte George Tiberiu, fostul militar barladean acuzat de tentativa de omor calificat, reuseste sa gaseasca intelegere la Curtea de Apel Iasi. Instanta superioara a decis sa reduca pedeapsa la 8 ani si 8 luni de inchisoare, sentinta…

- Potrivit sentintei definitive a Tribunalului Bucuresti, DNA trebuie sa continue ancheta in privinta legalitatii achizitionarii, de catre primaria din Miercurea Ciuc, a Casei de Cultura a Sindicatelor din centrul orasului. Cazul este analizat in numarul de miercuri al cotidianului transilvanean „Kronika".…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat sa condamne cinci doljeni acuzati ca au constituit un grup infracțional organizat specializat in contrabanda cu țigari netimbrate. Cei cinci inculpatii au primit pedepse cu suspendare. Alti doi inculpati, care fusesera condamnati la cate 5 ani de inchisoare…

- DECIZIE…Condamnat, in prima instanta, la inchisoare cu suspendare, dupa o bataie aplicata vasluiencei Ioana Tomescu, in parcarea fostului club Cuba, Valentin Craciun a lipsit la « intalnirea » cu magistratii Curtii de Apel. Instanta ieseana este cea care judeca apelul si, tinand cont ca, la sedinta…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, condamnata definitiv intr-un dosar de luare de mita, nu mai are dreptul de a mai ocupa o functie de conducere publica. Inițial, Curtea de Apel Iași a decis sa singura interdicție in procesul managerului Spitalului de Boli Infectioase…