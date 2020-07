Vaslui: Un medic ORL-ist testat pozitiv a intrat în contact cu zeci de persoane Un medic ORL-ist de la Spitalul Județean de Urgența din Vaslui a fost testat pozitiv pentru COVID-19. DSP Vaslui a declanșat o ancheta epidemiologica. Șapte pacienți internați in secție sunt testați, dar și mulți colegi ai doctorului. E vorba de medici, asistente medicale și infirmieri. Ancheta se anunța dificila, in condițiile in care medicul facea naveta de la Iași, cu microbuzul spitalului, alaturi de alți medici care lucreaza in toata unitatea, dar lucra și in domeniul privat, la clinici medicale din Vaslui și Iași. Medicul nu avea simptome respiratorii, specifice bolnavilor de Covid-19.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

