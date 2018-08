Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm care incerca sa imobilizeze un barbat a fost taiat la mana cu o sulita improvizata de acesta, luni, la balciul din localitatea Murgeni, judetul Vaslui. Omul legii a primit ingrijiri medicale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un jandarm a fost taiat la bratul drept in timp ce a imobilizat la un targ in orasul Murgeni, judetul Vaslui, un barbat inarmat cu un cutit atasat in varful unei bate, a informat Jandarmeria Romana, luni, pe reteaua de socializare.

- Un jandarm a fost ranit astazi in timp ce intervenea la balciul anual desfasurat in orasul Murgeni, judetul Vaslui.Potrivit unui mesaj al Jandarmeriei Romane, aflat in patrulare in zona balciului, plutonierul adjutant M.D din cadrul Detasamentului 3 Barlad a raspuns unei solicitari 112 prin care era…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat sa intervina, vineri, in cazul unui barbat de 49 de ani din comuna Pungesti, care si-a taiat piciorul cu un flex. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Petru Iftene, in urma solicitarii venite prin intermediul…

- Un barbat din Urziceni a fost prins in flagrant-delict in timp ce incerca sa comercializeze 26 de kilograme de tutun pe care l-ar fi transportat cu ajutorul autoturismului pe care il conducea.

- Un vasluian scalpat a ajuns la spitalul judetean din Vaslui, insa nu poate preciza cine i-a facut ala ceva.Cazul a fost preluat de politisti, oamenii legii fac verificari si asteapta ca victima sa se trezeasca din betie pentru a reusi sa stea de vorba cu aceasta. Scalparea presupune in principiu jupuirea…

- Un copil de opt ani, din localitatea Uncesti, judetul Vaslui, a ajuns la spital taiat la gat, in acest caz fiind declansate anchete la Politie si la Protectia Copilului pentru a stabili ce s-a intamplat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Barbat taiat de fata si agresorul sau s-au certat in interiorul fast foodului. La un moment dat, victima i-a dat un pumn tanarului de aceeasi varsta. Nervos, la plecare, acesta din urma l-a urmarit pe strada si, fara sa spuna nimic, a scos un cutit si l-a taiat, pe obrazul stang. l-a provocat o rana…