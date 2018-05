Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Chisinau a respins joi, 10 mai, ca fiind neintemeiata, cererea de apel a avocatului Andrei Bivol, care a solicitat anularea decretului presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, de retragere a cetateniei moldovenesti pentru fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu. Magistratii…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, contestatia lui Victor Becali la decizia Judecatoriei Sectorului 5 de a respinde eliberare. Astfel, fostul impresar va ramane in inchisoare.Fostul impresar poate depune o noua solicitare de eliberare conditionata pe 27 august 2018.In dosarul mitei pentru dosarul…

- Veste proasta pentru fostul actionar de la Dinamo, Cristian Borcea. Condamnat la sase ani si patru luni de inchisoare in dosarul "Transferurilor de jucatori", el va ramane in inchisoare, dupa ce Judecatoria Sectorului 4 i-a respins cererea de liberare conditionata. Decizia instantei nu este definitiva…

- Magistratii de la Judecatoria Sectorului 4 au respins miercuri cererea de eliberare conditionata din inchisoare a fostului finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea, care executa la Penitenciarul Jilava o condamnare de 6 ani si 4 luni primita in dosarul transferurilor din fotbal. Decizia nu este…

- Magistratii au respins cererea de eliberare conditionata inaintata de Victor Becali, reincarcerat dupa ce a fost condamnat si in dosarul „Mita pentru judecatoare”.(CITEȘTE ȘI: PRIMA REACȚIE A LUI GIGI BECALI, DUPA CE GIOVANI SI VICTOR BECALI AU FOST CONDAMNAȚI DEFINITIV: „NU ERAU REVOLTATI, ERAU PREGATITI”)…

- Magistratii Judecatoriei Sectorului 5 au respins, joi, cererea de eliberare conditionata formulata de Victor Becali. Fostul impresar poate depune o noua solicitare de eliberare conditionata pe 27 august 2018.

- Magistratii instantei supreme ar urma sa pronunte joi decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…