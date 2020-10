Stiri pe aceeasi tema

- BANI… Transportatorii rutieri din Vaslui cer autoritatilor judetene sa grabeasca procesul de decontare a cheltuielilor cu naveta elevilor, pentru a putea sa-si continue activitatea. Acestia au trimis o scrisoare publica prin care atrag atentia asupra faptului ca, desi a trecut o luna jumatate de cand…

- "Mitica Buzatu are zilele numarate. A fost la milimetru aceasta victorie pe care noi o reclamam. Credem ca in Vaslui, candidatul nostru a caștigat Consiliul Județean și am cerut renumararea voturilor. In județul Vrancea, la Focșani, la municipiu avem o contestație depusa, pentru ca și acolo credem…

- La ora 14:00, Bucureștiul se menține pe ultimul loc ca prezența la vot la "locale", dar numarul alegatorilor ramane cu aproape 2% mai mare decat acum patru ani.La jumatatea zilei de votare, Bucureștiul a inregistrat un total de 334.871 de votanți, ceea ce corespunde unui procent de 18,41%, care plaseaza…

- Transportatorii rutieri de marfuri se pregatesc de proteste de amploare, generate de impozitarea diurnei ca venit salarial, potrivit unui comunicat remis vineri de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT). "Transportatorii de marfuri se pregatesc de proteste de amploare generate…

- Ambasadorul Romaniei in Liban, Victor Mircea, a afirmat ca abia acum se vede dimensiunea dezastrului in urma exploziei din Beirut, precizand ca bilantul arata pana in prezent peste 100 de persoane decedate, peste 4.000 de raniti si peste 100 de persoane disparute, relateaza News.ro.Citește și: GALERIE…

- Inca 15 bistrițeni au fost depistați in ultimele 24 de ore cu CoVid-19, 18 persoane s-au vindecat, iar una a decedat. De asemenea, 16 persoane au intrat in izolare, iar una in carantina. La nivel național au fost inregistrate 1.232 de cazuri noi de CoVid-19, 48 de pacienți au decedat, iar 256 au fost…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au desfașurat, timp de o saptamana, o actiune pentru reducerea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și de catre conducatorii autovehiculelor…

