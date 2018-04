Stiri pe aceeasi tema

- BIZAR….Caz șocant in comuna Grivița, satul Trestiana, unde un barbat de 80 de ani și fiul sau de 35 de ani, au fost gasiți morți in casa. Din primele informații deținute se pare ca fiica barbatului de80 de ani, care locuiește și ea in satul Trestiana, s-a alertat ca nu mai vazuse pe tatal și [...]

- Politistii au perchezitionat, marti, locuintele a trei medieseni banuiti ca ar fi cauzat un prejudiciu de un milion de lei, prin evaziune fiscala, obtinand banii din consultanta medicala, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. …

- Polițiștii au fost sesizați la data de 16 martie, despre producerea unui accident intre localitațile Botiz și Satu Mare. Din ancheta oamenilor legii reiese ca un șofer de 34 de ani, din localitatea Tatarești, pe fondul unei depașiri neregulamentare a intrat in coliziune cu o autospeciala aparținand…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Patru persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 14 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui si procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au ridicat 50 de grame de droguri de la 2 barbati cercetati pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit Politiei Romane, la data de 13 februarie…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Ieri, 09 decembrie, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Maramures au depistat, pe raza municipiului Baia Mare, un autovehicul care figura urmarit de politisti din Caras Severin. In baza schimbului de informatii a rezultat ca autovehiculul a fost sustras in noaptea de 07/08 ianuarie a.c.…