Vaslui: Spitalul de Urgenţă 'Elena Beldiman' Bârlad reduce preţurile pentru testele RT-PCR COVID-19 Spitalul de Urgenta 'Elena Beldiman' Barlad va reduce, incepand de saptamana viitoare, preturile pentru testele RT-PCR COVID-19. Astfel, incepand cu 23 august, pensionarii, persoanele cu dizabilitati, elevii, studentii si copiii cu varsta de pana la 18 ani vor plati 150 de lei pentru teste, fata de 190 de lei, cat plateau pana acum, grupurile mai mari de doua persoane, membrii familiilor si reprezentantii unor cluburi sportive vor achita suma de 170 de lei, cu 30 de lei mai putin decat pana acum si iar persoanele care nu se incadreaza in aceste categorii vor suporta un pret de 185 de lei, fata…

