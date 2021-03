Stiri pe aceeasi tema

- Corpul tanarului de 35 de ani, care a decedat la mai putin de 48 de ore dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin cu serul Pfizer, a fost ridicat, miercuri, de politisti de la capela bisericii in care era depus, in vederea efectuarii necropsiei. Imediat dupa moartea barbatului, familia a refuzat…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui anunta marti, intr-un comunicat de presa, ca s-a autosesizat in cazul tanarului decedat la mai putin de 48 de ore de la efectuarea rapelului anti-COVID-19, a solicitat informatii despre acest caz si a concluzionat ca ‘evolutia cazului nu poate fi pusa in legatura…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui anunta marti, intr-un comunicat de presa, ca s-a autosesizat in cazul tanarului decedat la mai putin de 48 de ore de la efectuarea rapelului anti-COVID-19, a solicitat informatii despre acest caz si a concluzionat ca "evolutia cazului nu poate fi pusa in…

- UPDATE – Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui au demarat, marti, verificari in cazul tanarului in varsta de 35 de ani care a decedat la mai putin de 48 de ore de la administrarea celei de-a doua doze de vaccin anti-COVID-19. ‘Am demarat o analiza a cazului si vom avea un punct de…

- Un tanar de 35 de ani, din municipiul Vaslui, a decedat la aproximativ 48 de ore dupa ce a fost imunizat cu cea de-a doua doza a vaccinului anti-COVID-19. Conform Romania TV, acesta a fost vaccinat cu Pfizer. El suferea de insuficienta renala si facea de mai multi ani dializa, iar potrivit declaratiei…

- Un tanar de 35 de ani, din municipiul Vaslui, a decedat la aproximativ 48 de ore dupa ce a fost imunizat cu cea de-a doua doza a vaccinului anti-COVID-19. El suferea de insuficienta renala si facea de mai multi ani dializa, iar potrivit declaratiei membrilor familiei, vineri, a fost prezent la o sedinta…

- Un roman a fost vaccinat cu doza gresit la rapel. In loc sa i se administreze serul de la Pfizer, un batran a fost imunizat cu Moderna la rapel. Incidentul s-a petrecut la Targu Jiu. „Am fost chemat de o persoana in cabina pe care scria Moderna. Am intrat nedumerit si cand s-a apropiat cu seringa, am…

- "La prima doza de vaccin corpul nostru intra pentru prima oara in contact cu aceasta proteina de suprafața (proteina ARNm - n.r.). Organismul incepe sa o prelucreze și abia dupa 8-10 zile avem anticorpi. La a doua doza, organismul recunoaște aceasta proteina și e normal sa apara simptome de tip cefalee,…