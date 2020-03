Stiri pe aceeasi tema

- Șase pompieri din județul Vaslui sunt izolați in sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) din cauza COVID-19 dupa ce, pe timpul intervenției la un incendiu, au intrat in contact cu o persoana venita din Italia și care era izolata la domiciliu. Masura izolarii la sediul ISU a fost luata…

- DREPT RASPLATA…Șase angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vaslui au fost bagați in izolare, intr-una dintre locațiile instituției dupa ce in urma cu doua zile au stins un incendiu in localitatea Buda, comuna Oșești. Locuința cuprinsa de flacari era a unei persoane care la inceputul…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la panoul electric al unui bloc din municipiul Vaslui, 22 de persoane fiind evacuate din imobil din cauza fumului dens si a gazelor toxice emanate, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.La fata locului s-au deplasat…

- Plutonierul adjutant Dragos Muresan din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, care a preluat un apel la numarul 112 din partea unei persoane care reclama aprinderea unei butelii cu gaz intr-o casa din comuna Grebenisu de Campie, a reusit sa salveze viata a patru persoane,…

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un atelier auto din municipiul Husi, doua persoane suferind arsuri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Podul Ianlt’ Vaslui. ‘Sectia de pompieri Husi a intervenit cu patru autospeciale, trei autospeciale de stingere cu apa si…

- Un barbat a suferit arsuri de gradele II si III, fiind gasit in stare de inconstienta de pompierii chemati sa intervina la incendiul izbucnit, vineri noaptea, in locuinta sa din municipiul Vaslui, potrivit Agerpres. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui,…