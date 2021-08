Stiri pe aceeasi tema

- Sunt restricții la furnizarea apei, incepand din aceasta dimineața, in localitațile Azuga, Busteni, Sinaia si Comarnic. Compania Hidro Prahova a anunțat ca ia aceasta masura din cauza fenomenelor meteo „extreme” de noaptea trecuta. Ploile abundente au provocat „aluviuni masive si un nivel ridicat de…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a convocat duminica, 22 august, Comitetul Local pentru Situații de Urgența Sector 1, care a aprobat prelungirea starii de alerta pe raza UAT Sectorul 1 cu 20 voturi pentru din 27.„Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența a Sectorului 1 a fost trimisa…

- Mai mulți localnici se plang ca in comuna miroase…a lapte stricat! O firma de prelucrare produse lactate ar arunca zerul in parau. Cei de la Mediu susțin ca firma a mai fost amendata pentru așa ceva. O postare online a starnit, zilele trecute, numeroase reacții negative. Localnicii din Lechința se plang…

- Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, este de parere ca autoritațile ar trebui sa mearga prin localitați și sa le explice oamenilor ca nu ar trebui sa mai dea foc vegetației uscate, fiindca incendiile provocate sunt greu de controlat, in contextul temperaturilor uriașe din aceasta perioada. „E…

- In continuare Sectorul 1 al Capitalei este plin de gunoaie, la aproape trei luni de la izbucnirea conflictului dintre primarul Clotilde Armand și operatorul de salubritate Romprest. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune ca nu a mai vazut niciodata orașul atat de murdar și nu crede ca situația…

- Urmare a comunicarii de catre Primaria Targu Mureș a faptului ca are datorii in urma amenzilor aplicate de Garda de Mediu a fost emis un comunicat cu urmatoarele precizari: In perioada 2018-2020 Garda de Mediu a aplicat amenzi municipiului Tg Mureș astfel: 2 000 lei in baza OUG 196/2005, pentru nedepunerea…

- Directia de Sanatate Publica (DSP), Directia Sanitar – Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) si Garzii de Mediu fac o analiza pentru a vedea daca se impune declanșarea starii de alerta. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca analiza se face la solicitarea sa și ca, in functie de…