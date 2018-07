Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Vaslui cauta un copil de 15 ani, care a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce acesta din urma a fost lovit de catre doua persoane necunoscute. La data de 5 iulie 2018, ora 12.15, polițiștii din Vaslui au fost sesizați de tatal minorului despre faptul ca, in timp ce se afla…

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din masina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Adolescent de 15 ani, rapit din masina tatalui sau la Vaslui. Polițiștii cauta acum baiatul care a fost luat de persoane necunoscute care l-au lovit pe parintele sau. Incidentul s-a petrecut azi, in jurul orei 12.15. Polițiștii din Vaslui au fost sesizați de tatal minorului despre faptul ca, in timp…

- Cantareața Lora a fost implicata intr-un accident rutier care a avut loc in județul Argeș. Mașina in care se afla artista a lovit un adolescent baut care se afla pe marginea drumului. Lora a fost implicata intr-un accident rutier care a avut loc in județul Argeș, potrivit Romania TV . Cantareața se…

- Lora se intorcea de la un spectacol de la Maracineni. Baiatul in varsta de 16 ani alerga pe marginea drumului, iar la un moment dat, a fost acrosat de masina in care se afla cantareata. Tanarul si-a prins piciorul sub roata masinii. La fata locului au ajuns imediat politistii, dar si un echipaj…

- Politia ieseana a intocmit un dosar penal dupa ce, in cursul saptamanii trecute, 134 de persoane au ajuns la spital cu toxiinfectii alimentare din cauza maionezei din shaorma. "Politistii s-au autosesizat si au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de comercializare de produse alterate…

- In ultima saptamana, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane au efectuat 68 de perchezitii, in cadrul unor dosare penale, intocmite pe numele unor persoane banuite de infractiuni economice. Au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de peste…

- Polițiștii constanțeni au deschis un dosar de cercetare penala dupa ce mașina lui Ianis Hagi, condusa de altcineva, a lovit, în Constanța, un biciclist. Potrivit reprezentanților Poliției Județene Constanța, accidentul s-a produs miercuri seara, la volanul bolidului care îi aparține fotbalistului…