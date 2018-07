Un accident rutier grav s-a petrecut, marti, pe DE 581 in dreptul localitatii Sarbi, in urma caruia o persoana a ramas incarcerata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, accidentul s-a produs in urma impactului dintre un autoturism si un autocamion, conducatorul auto al masinii fiind incarcerat si in stop cardio-respirator. "La fata locului au intervenit un echipaj de la Detasamentul Barlad cu autospeciala de lucru cu apa si spuma si un echipaj de prim-ajutor. In zona se deplaseaza si echipajul de Terapie Intensiva Mobila", a declarat purtatorul de…