Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au condus la audieri, duminica, 26 de persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni, printre care tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, uz de arma fara drept si distrugere, in urma a 23 de perchezitii domiciliare efectuate in orasul vasluian Murgeni, a informat,…

- Politistii au condus la audieri, duminica, 26 de persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni, printre care tulburarea ordinii si linistii publice, lovire sau alte violente, uz de arma fara drept si distrugere, in urma a 23 de perchezitii domiciliare efectuate in orasul vasluian Murgeni,…

- Au fost efectuate 23 de perchezitii domiciliare la locuinte din orasul Murgeni.Politia Romana a luat masuri pentru asigurarea unui climat de siguranta publica in cazul evenimentelor petrecute in judetele Vaslui si Dolj.De la primele ore ale acestei dimineti, in localitatea Murgeni din judetul Vaslui,…

- In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, efectueaza peste 20 de perchezitii domiciliare la adrese de pe raza orasului Murgeni, judetul Vaslui. Astazi, 14 iunie a.c., politistii Inspectoratului de Politie…

- Politistii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, efectueaza, duminica, peste 20 de perchezitii domiciliare la adrese de pe raza orasului Murgeni, la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni, informeaza IPJ Vaslui. Potrivit sursei citate, in cauza in care au fost dispuse…

- In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad,efectueaza peste2 0 de perchezitii domiciliare pe raza orasului Murgeni.

- Poliția Romana face primele precizari despre descinderile de la Murgeni. Politistii, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, efectueaza, duminica, peste 20 de perchezitii domiciliare la adrese de pe raza orasului Murgeni, la persoane banuite de comiterea mai multor infractiuni,…

- Este din nou alerta in localitatea Murgeni, din judetul Vaslui, declarata zona speciala de siguranța, in urma unor conflicte dintre doua clanuri. La aceasta ora, zeci de politisti, jandarmi si luptatori SAS au descins in locuintele celor implicati. Comunicat de presa IPJ Vaslui: PERCHEZIȚII DOMICILIARE…