Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane sunt imobilizate sau date disparute dupa prabusirea unui imobil in centrul Chinei, au anuntat sambata responsabili locali, in a doua zi a operatiunilor de salvare, relateaza AFP. Imobilul cu opt etaje s-a prabusit vineri dupa-amiaza in orasul Changsha. In imobil se aflau un hotel, mai…

- Atac armat cu o desfasurare spectaculoasa de forte de securitate intr-un cartier rezidential din Washington. Patru persoane au fost ranite prin impuscare și un barbat s-a sinucis, cand era pe punctul de a fi arestat, a anuntat politia, potrivit AFP. Patru persoane, intre care o fetita de 12 ani, au…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unei explozii urmata de incendiu, care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta, fiind afectate 26 de locuinte. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, 20 de locatari au fost…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 57, la intrarea in comuna carașeana Racașdia. Conform DRDP Timișoara, un autoturism a intrat pe sensul opus de mers și intrat in coliziune frontala cu o mașina de Poliție. In urma incidentului, trei polițiști și șoferul aflat in cealalta mașina au…

- O ancheta interna a fost deschisa la Inspectoratul de Poliție al județului Dolj dupa ce angajați de la trupele speciale au spus ca sunt obligați sa cotizeze lunar cu 10 lei pentru produse de igiena. Agenții spun ca aceasta taxa nu are nicio justificare legala. Ofițerii serviciului de acțiuni speciale…

- Un numar de 3.092 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.745 mai putin decat in ziua anterioara, fiind efectuate peste 25.000 de teste, informeaza duminica GCS. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 10.836 de teste RT-PCR (4.226 in baza definitiei…

- Un scandal a izbucnit duminica seara intre 7 barbați din Craiova. Doi dintre ei au ajuns la spital, iar restul au fost duși la poliție pentru audieri. Polițiștii din Craiova au fost sesizați duminica seara prin apel la 112 cu privire la faptul ca pe strada Barsești are loc un scandal intre…

- Patru persoane au fost impușcate sambata dimineața la West Hollywood, dupa ce o cearta a izbucnit la un after-party al cantarețului Justin Bieber. Altercația a avut loc in jurul orei 2:45 dimineața, ora locala, a declarat Departamentul de Poliție din Los Angeles. Bieber gazduia intalnirea la restaurantul…