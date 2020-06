Presedintele USR Vaslui, deputatul Mihai Botez, si liderul judetean al PLUS, Marcel Laudatu, au semnat, vineri, un protocol de colaborare intre cele doua formatiuni politice in perspectiva alegerilor locale.



Liderul USR Vaslui si-a anuntat, totodata, candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, afirmand ca noua alianta reprezinta o alternativa la actualele formatiuni politice.



"In perioada urmatoare, pana pe 27 septembrie, vom incerca sa va convingem ca noi suntem optiunea, alternativa viabila, pe care sa o votati, la ce am avut pana acum, si…