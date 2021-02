Vaslui: Incendiu la o anexă a şcolii din satul Poieneşti Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la o anexa a scolii din satul Poienesti, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Punctul de lucru Ivanesti din cadrul Detasamentului de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj specializat pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexa a scolii din localitatea Poienesti. Din primele informatii, nu ar exista persoane surprinse in incendiu. Incendiul se manifesta la nivelul camerei centralei termice a scolii‘, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Vaslui,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro



