- O fetița de 1 an și 1 luna din județul Vaslui s-a aflat in coma profunda, dupa ce a fost gasita cu capul intr-o galeata cu apa. Copila este transferata la Iași, anunța Mediafax. Ambulanța Vaslui a fost chemata, vineri seara, la Zorleni, pentru fetița de 1 an și 1 luna gasita de familie cu…

- Un copil a cazut, joi seara, in apa acumulata in fostul strand municipal din Vaslui, actualmente inchis, si a fost in pericol de a se ineca, baiatul fiind salvat in ultimul moment de un barbat aflat in zona bazei sportive administrate de municipalitate. Potrivit declaratiei martorilor aflati in zona…

- Un barbat in varsta de 44 de ani a fost ranit in timp ce se afla la vanatoare, in cursul noptii de joi spre vineri, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui, Daniel Ungureanu, barbatul a fost dus initial la Centrul de Permanenta…

- Un barbat in varsta de 60 de ani care lucra la instalatia electrica a unei case intr-un cartier din municipiul Barlad a murit electrocutat, marti, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui. ‘A fost trimisa o ambulanta C2 cu medic care a aplicat manevre de resuscitare.…

- Un barbat, de 57 de ani, a murit, miercuri, intr-un tren care circula pe ruta Iasi – Bucuresti, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, citați de Agerpres . Barbatul a fost observat inconstient pe o bancheta chiar inainte ca trenul sa opreasca in Gara Barlad. „Apelul…

- Un baiețel de un an și opt luni și mama acestuia au fost raniți dupa ce au cazut in gol de la etajul al doilea al unui imobil din Podu Turcului, județul Bacau. Femeia s-a aruncat in gol dupa copilul care a alunecat peste balcon.Pentru ca niciunechipaj de ambulanța din Bacau nu era disponibil, la intervenție…