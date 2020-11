Stiri pe aceeasi tema

- Academia Europeana de Film (EFA) va sarbatori nominalizatii si castigatorii de anul acesta prin mai multe evenimente online care vor preceda ceremonia de decernare a premiilor programata sa aiba loc, in format virtual, pe 12 decembrie, potrivit news.ro.Modificarile survenite in programul EFA, anuntarea…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui au decis, marti, trecerea in sistem online a 19 clase din sapte unitati de invatamant din judet in urma infectarii cu noul coronavirus a unor elevi si cadre didactice. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Institutia Prefectului,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Vaslui ca o eventuala carantinare pe sectoare a municipiului Bucuresti este greu de realizat, transmite Agerpres. Noul primar al Capitalei se bazeaza pe un soft la care lucreaza STS și care va putea centraliza, in cateva zile, informațiile despre…

- Uniforma unui ofițer al Regimentului Erou 27 de Infanterie din Bacau a stat alaturi de uniformele specifice purtate de domnitorii Ștefan cel Mare și Alexandru Iona Cuza in galeria prezentata la cea de a XLIII-a ediție a Sesiunii Internaționale de Comunicari Științifice „Acta Moldaviae Meridionalis”,…

- "Mitica Buzatu are zilele numarate. A fost la milimetru aceasta victorie pe care noi o reclamam. Credem ca in Vaslui, candidatul nostru a caștigat Consiliul Județean și am cerut renumararea voturilor. In județul Vrancea, la Focșani, la municipiu avem o contestație depusa, pentru ca și acolo credem…

- Locotenent-colonel Liviu Siia, ofiter cu experienta NATO, angajat al IJJ Arge, participa saptamana aceasta, la un curs online organizat de Centrul de Excelenta al Aliantei Nord Atlantice pentru Politia de Stabilitate.

- Liceul „Ovidius” din Constanța intra in scenariul roșu de, marți, dupa ce ieri patru profesori din cadrul unitații de invațamant au fost depistați cu Covid-19, printre persoanele infectate se numara și directorul instituției, scrie Constanța de Azi.La numai o zi de la deschiderea anului școlar, Liceul„Ovidius”…

- Pentru ca se anunța vreme frumoasa și pentru ca se gandește la siguranța tuturor, American Independent Film Festival (14-20 septembrie) iși va desfașura toate proiecțiile in aer liber. Astfel, proiecțiile din Sala Auditorium a Muzeului Național de Arta al Romaniei se muta in Curtea de Onoare a Muzeului.…