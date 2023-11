Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Vaslui a castigat titlul de Capitala Tineretului in Romania in anul 2025, in urma unei competitii a carei gala a avut loc la Targu-Jiu. Activitatile din cadrul acestui proiect se vor derula sub sloganul „intinerESTI”.

- Tinerii din Vaslui, in drum spre Summitul din Targu Jiu. PROIECT… Grupul de Initiativa „Vaslui – Capitala Tineretului din Romania – 2025” pleaca astazi spre Targu Jiu, orasul in care va avea loc Summitul Tinerilor 8.0. Sambata, 18 noiembrie, vasluienii vor afla daca in 2025 orasul va deveni capitala…

- Sute de farmaciști din intreaga țara vor ieși azi la protest in Piata Victoriei. Aceștia iși vor exprima nemulțumirea vis-a-vis de intarzierea plaților pentru medicamentele decontate. Grupul de initiativa al farmacistilor din Romania si Sindicatul National al Farmacistilor din Romania atrag atenția…

- Duminica seara, un fenomen meteorologic misterios a captivat privirile locuitorilor din Buzau și din mai multe județe ale țarii. O perdea atmosferica roșie de o frumusețe uluitoare a fost observata și fotografiata din diferite colțuri ale Romaniei, lasand oamenii cu respirația taiata. Fenomenul, extrem…

- Ministerul Apararii a finalizat raportul dronelor rusești. Conform documentului, acestea au ajuns pe teritoriul Romaniei dupa ce au fost lovite de apararea antiaeriana a Ucrainei. Raportul privind dronele cazute in Delta a fost finalizat si inaintat Parchetului General, iar, potrivit informatiilor,…

- Comisia Europeana a inchis, oficial, MCV cu Romania și Bulgaria. „Este o zi fericita pentru Romania”, a declarat președintele Iohannis. Comisia Europeana a inchis vineri, in mod oficial, mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Președintele Klaus Iohannis a salutat…

- Se intampla și la case mari! Nu doar companiile law cost lasa pasagerii neimbarcați. Compania aeriana Lufthansa a debarcat 15 pasageri care urmau sa zboare de la Cluj la Munchen invocand „excesul de greutate al avionului”. Serviciul de Reclamații Erreklamatu, cu sediu in Spania, a facut public faptul…