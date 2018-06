Vaslui: Elicopterul SMURD Iaşi, solicitat să preia un copil muşcat de şarpe Elicopterul SMURD Iasi a fost solicitat, duminica, sa preia un copil in varsta de 15 ani, din comuna Dragomiresti, care a fost muscat de un sarpe, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Podul Inalt'' Vaslui. Potrivit autoritatilor, s-a optat pentru varianta elicopterului, deoarece acesta avea cel mai bun timp de raspuns la solicitare. "Un copil in varsta de 15 ani, muscat de sarpe, va fi transferat la Iasi cu un elicopter, direct din localitate. Elicopterul SMURD va ateriza langa centrul de permanenta din Dragomiresti", a declarat managerul Serviciului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

