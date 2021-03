Stiri pe aceeasi tema

- Cehia a intrat din nou in stare de urgența. Școlile, magazinele și gradinițele s-au inchis pana la sfarșitul lunii. Sunt restricții drastice de circulație. Din cauza mutatiilor din Marea Britanie si Africa de Sud, Cehia inregistreaza cam 14.000 de cazuri noi de Covid-19. Capacitatea unitaților de terapie…

- Un roman din Marea Bitanie a fost condamnat zilele trecute la aproape 4 ani de inchisoare, dupa ce a atacat o polițista cu un pix. Barbatul i-a provocat polițistei mai multe rani pe fața, gat și umeri. Femeia a fost agresata, dupa ce a intervenit in urma unui apel de violența domestica, potrivit Mirror,…

- Fostul deputat liberal Lucian Ciubotaru și doctorul legist Marcel Badara au fost condamnați, joi, de Tribunalul Brașov, la cate doi ani, respectiv, un an și patru luni de inchisoare, cu suspendare. Sentința nu este definitiva și poate fi contestata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- S-a descoperit infecția cu noua tulpina SAR-Cov-2 la alți doi oameni din București. Vestea a venit de la autoritați. Cazurile astea doua cu tulpina SARS-CoV-2 din Marea Britanie au fost depistate la Institutul „Matei Balș”. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Din fericite,…

- Adrian Mititelu a primit, miercuri, 5 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala in forma continuata. Decizia aparține Tribunalului Dolj, dar nu este definitiva. Patronul de la FC U Craiova poate face recurs in 10 zile. Acesta a mai fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu executare, in noiembrie.

- O femeie din Vaslui, care ar fi trebuit sa stea in carantina la domiciliu dupa intoarcerea din Marea Britanie, a fost depistata, de jandarmii brasoveni, duminica, in zona telecabinei Capra Neagra din statiunea Poiana Brasov. Conform Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Brasov, femeia a fost legitimata…

- Un barbat din Buzau a devenit primul roman condamnat la inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Acesta a fost condamnat la un an de inchisoare cu executarepentru ca in primavara, barbatul a fugit din spital inainte de a afla rezultatul testului COVID. Sentința nu este defintiva.…

- Decizie fara precedent in instanța. Un buzoian a devenit primul roman condamnat la un an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor. In primavara, barbatul a fugit din spital inainte de a afla rezultatul testului COVID. Sentința nu este defintiva.