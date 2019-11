Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati in varsta de 4, respectiv 5 ani au fost preluati, marti, de reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si pentru Protectia Copilului (DGASPC) dupa ce mama acestora a fost ucisa de concubin intr-un apartament din municipiul Bacau. Purtatorul de cuvant al DGASPC Bacau, Marian Vatamanescu,…

- Politistii din Botosani vor sesiza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) dupa ce o adolescenta de 16 ani a disparut, vineri, de la domiciliu, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp. Potrivit sursei citate, politistii…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Maramureș susține ca toți bolnavii ținuți in cuști și legați de pat vor fi mutați in scurt timp in alte unitați,conform hotnews.ro DGASPC Maramureș a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca a inceput o cercetare administrativa…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Maramures s-a autosesizat in regim de urgenta si a demarat cercetarea administrativa cu privire la situatia persoanelor cu dizabilitati de la Centrul de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Sighetu Marmatiei, ca…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Salaj face verificari in cazul copiilor pusi sa faca matanii la activitatile unei asociatii de caritate din judet, in urma unei inregistrari aparute in spatiul public, in care mai multi minori fac matanii si saruta pamantul, sub…

- "Un barbat in varsta de 47 de ani, din comuna Maicanesti, a fost retinut, in cursul zilei de joi, pentru 24 de ore, si urmeaza a fi prezentat instantei de judecata, vineri, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Acesta este cercetat in cadrul dosarului penal privind savarsirea infractiunii…