Vaslui: Creştere a valorilor de trafic în PTF Albiţa Traficul rutier pe sensul de intrare in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Albita inregistreaza valori crescute fata de perioadele obisnuite, din cauza numarului mare de cetateni din Republica Moldova care vin in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna pe rit vechi.



Potrivit autoritatilor, timpul de asteptare in cursul zilei de vineri a fost de aproximativ 20 de minute pentru fiecare autoturism si, intrucat in zilele urmatoare se asteapta in continuare cresteri ale traficului pe sensul de intrare in tara, au fost suplimentate arterele de control si se lucreaza cu personal… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

