- Un motociclist a fost ranit, sambata, dupa ce a fost acrosat de un autoturism, la iesirea din municipiul Vaslui spre Iasi, traficul in zona fiind blocat pe un sens de mers.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, barbatul a fost preluat de un echipaj SMURD si…

- In acest weekend, cetațenii din județul Buzau pot experimenta simularea unor situații de urgența produse acasa, situații care le pot pune viața in pericol, dar și cateva lecții elementare și nu numai, legate de acordarea cat mai eficienta a primului-ajutor medical de urgența. Caravana SMURD și Centrul…

- Autocisterna inmatriculata in Republica Moldova se indrepta joi, la amiaza, spre Vama Albița, iar intr-o curba periculoasa, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, s-a rasturnat. Patru echipaje de stingere și unul de prim ajutor intervin la fața locului, au anunțat reprezentanții Inspectoratului…

- O persoana a fost ranita, duminica seara, dupa ce o butelie a explodat in locuinta sa din comuna Dranceni, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Victima era singura acasa si ar fi incercat sa schimbe butelia, iar dupa incident a reusit sa-si anunte fiul…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Dodesti a suferit mai multe rani in zona fetei dupa ce a fost atacat, luni, de cainele familiei, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. „Ambulanta SMURD tip B2, cu echipaj de prim-ajutor, s-a deplasat in localitatea…

- Un autoturism in care se aflau doi tineri a lovit, duminica dupa-amiaza, un cap de pod, s-a rasturnat pe partea carosabila si apoi a luat foc, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, accidentul a avut loc pe un drum national, in apropiere…