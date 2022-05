Vaslui: CJ va amplasa staţii reîncărcare pentru vehiculele electrice în mai multe zone din judeţ Consiliul Judetean (CJ) Vaslui doreste amplasarea de statii de alimentare pentru vehicule electrice in mai multe zone din judet, in cadrul unui program privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic. Proiectul, care se afla in stadiul de aprobare a studiului de fezabilitate va avea o valoare de 7,8 milioane de lei, din care contributia CJ Vaslui urmeaza sa fie 3,8 milioane de lei. ‘Aceste statii de alimentare vor fi amplasate in locatii aflate in proprietatea CJ din… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

