Stiri pe aceeasi tema

- "Politia orasului Negresti a fost sesizata prin apel la numarul unic de urgenta 112 cu privire la faptul ca o femeie de 46 de ani a fost gasita decedata la domiciliu. Intrucat in cauza sunt suspiciuni cu privire la savarsirea infractiunii de omor, a fost sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui,…

- O femeie de 46 de ani, a fost injunghiata si a decedat, in loc. Negrești, judetul Vaslui. Soțul, cu plaga injunghiata omoplat, este transportat la spital. Posibil crima domestica. (Radio Iasi/Vasile Geles/FOTO radioiasi.ro)

- Magistrații au luat o decizie neașteptata in cazul interlopului supranumit Bebino sau King Kong din Berceni, consiserat de mulți drept cel mai periculos membru al temutei grupari a Sportvilor, care a controleaza intracționalitatea din sectorul 4.

- Razbunare in stil mafiot in Radauți, județul Suceava, unde mașina unui polițist de frontiera a fost incendiata de contrabandiști pe care i-a reținut in trecut. Polițiștii incearca acum sa-i gaseasca pe autorii atacului, scrie ziarul local Monitorul de Suceava. Incidentul nu este singular, in urma cu…

- Un polițist de la Politia orasului Tautii Magheraus si unul de la Postul de politie Cicarlau, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au refuzat mita oferita de un participant la trafic depistat conducand in stare de ebrietate. Acesta a incercat sa le ofere politistilor suma de 200 de euro in…

- Politistii lugojeni au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-un autocar care se indrepta catre Gorj se afla o persoana care ar veni din Italia. In urma verificarilor efectuate de politisti, s-a constatat ca o femeie de 38 de ani a calatorit din Italia in Germania, iar la data 13 martie a ajuns…

- Un agent de politie a fost prins in flagrant, in ziua de 10 martie, in timp ce primea o suma de bani de la o femeie din Deveselu pentru a nu publica imagini compromitatoare pentru aceasta pe o retea de socializare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra…

- O femeie din Odorheiu Secuiesc este cercetata de politie pentru ca a furat cainele unui vecin, un metis ciobanesc in valoare de aproximativ 100 de euro, au informat reprezentantii biroului de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita.Potrivit sursei citate, este vorba de…