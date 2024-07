Primaria municipiului Barlad organizeaza, joi, o campanie gratuita de sterilizare a cainilor si pisicilor, in cadrul unui parteneriat incheiat cu Little Souls Home. ‘Este o noua ocazie de ne manifesta grija pentru animalele noastre, dar si de a pune umarul la eliminarea problemei cainilor fara stapan. E de la sine inteles ca oricine detine un patruped este iubitor de animale si ca nu ii este usor sa le vada in suferinta. As vrea sa constientizeze ca evitand sterilizarea, barladenii posesori de caini nu fac decat sa contribuie la inmultirea animalelor fara stapan, animale care, mai devreme sau…