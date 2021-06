Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Ivanesti, este cautat de mai multe forte de ordine dupa ce familia sa a anuntat disparitia la Politie si a lansat un apel in mediul online, arata Agerpres. Potrivit rudelor, barbatul fost dus cu salvarea la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui pe…

- Un barbat in virsta de 37 de ani, a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sec. Botanica, ce se afla in cautare. Individul, in 2013, fiind in stare de ebrietate alcoolica, in urma unui conflict și-a agresat tatal vitreg, cauzindu-i leziuni corporale,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani, internat in Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, a murit in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce s ar fi aruncat de la etajul al patrulea.Potrivit cadrelor medicale, barbatul a decedat pe loc.Un pacient de 69 de ani, internat la Cardiologie la SJU Vaslui, s a aruncat…

- Un barbat din Galati a ajuns, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate dupa ce a fost injunghiat in gat de sotie, in urma unui conflict conjugal, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, conflictul a fost sesizat prin 112 de vecini, la fata…

- Poliția a fost sesizata, in data de 07.05.2021, in jurul orei 10:30, de o femeie din localitatea Petroșani, cu privire la faptul ca fiul acesteia... The post Un barbat de 34 de ani, plecat in 2009 la munca in Austria, este cautat de poliție. Se cere sprijinul cetațenilor appeared first on Renasterea…

- Un barbat, de 44 ani, din judetul Galati a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa ce a fost ranit in urma coliziuni intre doua autoturisme si un autotractor cu remorca, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri…

- Imagini surprinzatoare au fost filmate pe Drumul European 574, in judetul Dolj. Pe o ploaie torentiala, un barbat merge calare, pe marginea drumului. Soferii au filmat momentul, iar imaginile au devenit virale pe retelele sociale.

- Un barbat de 49 de ani din localitatea Gura Teghii este cautat de Poliție și de familia lui. Omul a plecat de acasa spre Nehoiu pe data de 3 martie, iar de atunci nu mai este de gasit. ”Polițiștii buzoieni cauta un barbat, de 49 ani, din localitatea Gura Teghii, a carui dispariție a fost semnalata de…