Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 26 de ani, dat in urmarire nationala in baza unui mandat de executare a unei pedepse cu inchisoarea, a fost depistat, vineri, de politisti dupa ce a provocat scandal la o stana din comuna Padureni, unde se ascundea, potrivit agerpres.ro. "O patrula din cadrul Sectiei…

- Un barbat in varsta de 22 de ani din comuna Valeni a fost depistat baut la volanul unei masini in care se aflau o mireasa furata de la o nunta, potrivit obiceiului si alti nuntasi. Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui au precizat ca un echipaj de politie a observat…

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ranite in urma unui accident produs, sambata, in Barlad, intre o masina de politie aflata in misiune si un autoturism, informeaza Agerpres . Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu, cele trei victime prezinta multiple traumatisme…

- Un barbat a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii rutieri din cadrul Poliției municipiului Gherla, fiind depistat și cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fara permis de conducere și conducere sub influența alcoolului. Barbatul a fost depistat in cadrul acțiunilor…

- Un suspect de uciderea unui barbat si violarea fetei acestuia, dupa ce a patruns in casa lor din localitatea Corbu, in noaptea de joi spre vineri, este audiat in prezent, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "In urma activitatilor desfasurate, (...), la acest moment,…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Husi, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce, in cursul serii de luni, aflat in stare avansata de ebrietate a lovit cu masina doi agenti de politie, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit unui…

- Unul dintre cei doi agenti rutieri din Husi loviti cu masina de un sofer oprit pentru control a fost luat pe capota, iar celalalt a fost calcat pe picior, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘Unul dintre agenti a fost luat pe capota masinii, iar cel de al doilea a fost lovit la…

- Un barbat in varsta de 65 de ani a ramas incarcerat, duminica, in autoturismul pe care il conducea, dupa ce a lovit o masina si un gard si s-a oprit intr-o locuinta, pe raza comunei Ivesti. "La sosirea echipajelor de interventie, au fost gasite doua autoturisme avariate, unul dintre acestea…