- Un barbat in varsta de 33 de ani din municipiul Vaslui a fost arestat preventiv, sambata, dupa ce in cursul zilei de vineri, fara a detine permis de conducere, a sustras o masina cu care a patruns pe trotuar, ranind grav o femeie de 66 de ani care a murit ulterior la un spital din judetul Iasi, unde…

- UPDATE: Trafic reluat in totalitate pe DN 28, Razboieni, județul Iași O femeie a decedat si alte doua persoane sunt in stare grava in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 2,8 care leaga orasul Targu Frumos de municipiul Iasi, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat si o femeie din judetul Iasi au fost arestati preventiv pentru inselaciune comisa prin metoda ‘accidentul’, prejudiciul fiind de 24.000 de lei, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. ‘La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Sectiei 1 Politie…

- Un barbat de 38 de ani a decedat, luni, dupa ce masina in care se afla si care stationa in curtea unei spalatorii din Zalau a fost lovita de un autoturism scapat de sub control, anunța AGERPRES.Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, masina lovita…

- Un barbat din comuna Bascov a fost arestat preventiv, miercuri, dupa ce a amenintat cu moartea un politist care il incatusase potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, incidentul a avut loc in noaptea de 18 spre 19 mai."Politistii din…

- Un barbat de 32 de ani a decedat, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a fost lovit de un tanar de 19 ani, in urma unui conflict spontan, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Caras-Severin.

- In cursul serii de astazi, 17 mai 2020, au mai fost confirmate inca 3 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1107. – Deces 1105 Barbat, 54 ani, județ Iași. Data confirmare: 16.05.2020. Data deces: 16.05.2020. Comorbiditați: diabet zaharat tip II, boala renala…