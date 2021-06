Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, din cercetarile efectuate de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, a reiesit faptul ca, in perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021, persoanele respective ar fi…

- Polițiștii au reținut 20 de persoane, lautari, intr-un dosar in care oamenii legii au facut descinderi marți pentru ca oamenii au incasat ilegal sume de bani in pandemie. Persoanele reținute (16 barbați și 4 femei) au varste cuprinse intre 18 și 52 de ani, iar 18 dintre acestea domiciliaza…

- Se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in declaratii.Ancheta este in curs de desfasurare, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui urmand…

- Marți, 1 iunie, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, efectueaza 23 de percheziții domiciliare, in județul Vaslui. Peste 80 de polițiști și 60 de jandarmi din Vaslui și Bacau participa la descinderi. Potrivit oficialilor…

- In aceasta dimineața, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 10 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni de fals și uz de fals. La data de 20 mai 2021, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din…

- Marti dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dolj, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Craiova, au efectuat 12 percheziții domiciliare, la persoane fizice și juridice din județul Dolj, banuite de savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, fals…

- „In aceasta dimineața, incepand cu ora 06:00, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt efectueaza 15 percheziții la domiciliile unor persoane și sediile unor cabinete medicale și unor unitați administrativ-teritoriale, intr-un…

- Sapte perchezitii au fost facute, joi, in judetele Dolj, Mehedinti si Teleorman la persoane suspectate ca au pretins activeaza in domeniul muzical pentru a primi indemnizatii de la bugetul de stat in contextul pandemiei COVID-19. Acestea au prezentat documente falsificate si au produs un prejudiciu…