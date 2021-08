Zece fete insarcinate, cu varsta mai mica de 15 ani, au fost luate in evidenta de autoritatile sanitare, in judetul Vaslui, in primul semestru al acestui an. Potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, pe baza situatiilor primite de la medicii de familie din judet, numarul gravidelor cu varsta de pana la 15 ani s-a dublat in primele sase luni ale anului, fata de perioada similara din 2020. "In primul semestru al anului in curs, la categoria de varsta sub 15 ani, au fost luate in evidenta 10 gravide, fata de cinci in prima jumatate a anului trecut. La categoria de varsta…