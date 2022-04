Stiri pe aceeasi tema

- „Romanii au talent” 2022 a avut premiera vineri, 4 februarie, astfel ca așteptarea a luat sfarșit, iar cei mai talentați concurenți urca pe scena de la PRO TV. Concurenții s-au antrenat și sunt gata sa ofere un spectacol de neuitat, iar prezentatorii și jurații, deciși sa transforme sezonul intr-un…

- Audițiile sezonului 12 iUmor au continuat și duminica trecuta cu o noua serie de momente spectaculoase. Cei patru jurați ai ediției, Delia, Cheloo, Mihai Bendeac și Carmen Tanase, juratul-special, au descoperit un nou talent in stand-up, in persoana lui Emanuel Bighe. Standardele juraților in analizarea…

- Aurel Niamțu are 72 de ani, este din Iași, și a cucerit juriul de la „Romanii au talent”, in ediția de vineri seara, 18 martie. Artistul, care a cantat de-alungul vieții alaturi de nume mari ale muzicii romanești, cum ar fi Angela Similea, Corina Chiriac sau Aurelian Andreescu, a primit Golden Buzz…

- Ana-Maria Mircea, o eleva de 12 ani, a venit din Braila pe scena Romanii au Talent, și a creat, prin vocea sa, un fenomen atat de placut și de așteptat pe aceasta scena: piele de gaina. Prezentatorii, jurații, publicul au fost pur și simplu cuceriți de puterea și profunzimea vocii sale. Sclipirea din…

- Un copil cu un IQ uimitor a venit pe scena Romanii au Talent. Baiatul are un scor de 150, asta in condițiile in care majoritatea oamenilor au au un IQ este intre 85 și 115. El a pașit pe scena cu o cutie in forma de cub rubik. Radu are 10 ani, este in clasa […] The post Copilul cu IQ de 150 care a șocat…

- Scena de la Romanii au Talent a vazut și in episodul al treilea din sezonul 12 parte de o mulțime de surprize. Jurații au fost de-a dreptul impresionați de un numar de magie de-a dreptul nemaivazut. Iluzionistul i-a chemat pe scena pe Andi Moisescu și pe Andra. Pe cea din urma a pus-o sa inchida […]…

- Radu Palanița a caștigat „Romanii au talent” 2020, dupa ce a impresionat publicul cu vocea lui. La doi ani de cand a urcat pe scena de la PRO TV, mecanicul auto a dezvaluit cu ce se ocupa acum, dar și ce schimbare majora avea de gand sa faca in viața lui profesionala. In prezent, mecanicul auto care…