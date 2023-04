Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, care reunște organizațiile LAPAR, Federația Naționala PRO AGRO, UNCSV și Forumul APPR, anunțam ample acțiuni de protest in ziua de 7 aprilie, intre orele 10 – 15, in mai multe localitați din Romania, inclusiv București, a caror lista urmeaza sa…

- Aproximativ 200 de fermieri din judetul Botosani vor participa, saptamana viitoare, la un protest impotriva ‘deciziilor autoritatilor europene privind liberalizarea comertului cu produse agricole si agroalimentare din Ucraina’. Actiunea va avea loc pe 7 aprilie in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca,…

- Productia de cereale pentru boabe a Romaniei a scazut anul trecut cu 32,2%, respectiv cu 8,9 milioane de tone, de la 27,79 milioane de tone raportate in 2021 la 18,84 milioane tone in 2022, in principal din cauza scaderii randamentelor la hectar, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de Institutul…

- Ministrul Agriculturii Petre Daea nu are de gand sa-și dea demisia, așa cum i s-a tot cerut in ultima vreme, dupa ce s-a aflat ca Romania va primi compensații de doar 10 milioane de euro de la CE pentru pagubele produse fermierilor de afluxul de cereale din Ucraina. Cu observația ca ele pot fi dublate…

- Produsele agroalimentare din Ucraina trebuie sa fie supuse unor controale sanitare veterinare in vama pentru a nu pune in pericol sanatatea populatiei prin consumarea unor produse obtinute din materie prima care nu respecta standardele de productie solicitate producatorilor din Uniunea Europeana,…