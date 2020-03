Stiri pe aceeasi tema

- Martin Tudor (43 de ani), fost portar la Steaua, a murit. Tudor se afla la Reșița și a suferit un infarct fatal. Sorin Paraschiv, fostul capitan de la Steaua, spune ca „Martinica nu a suparat niciodata pe nimeni” și regreta ca nu iși poate lua ramas bun de la el. Sorin Paraschiv și Martin Tudor au…

- Victor Piturca (63 de ani) e devastat dupa moartea lui Martin Tudor. Context: Martin Tudor a murit dupa un infarct! Fostul portar al Stelei avea 43 de ani Unul dintre oamenii cu care Martin Tudor a colaborat cel mai mult in fotbalul romanesc e Victor Piturca. L-a avut ca antrenor la Steaua, la inceputul…

- Cluburile din Liga I, dar și Federația Romana de Fotbal (FRF), au transmis mesaje de condoleanțe, dupa aflarea veștii ca Martin Tudor, fostul portar al echipei Steaua, a murit la numai 43 de ani. Fostul sportiv a facut infarct și, in pofida eforturilor medicilor, acesta s-a stins din viața luni.

- Martin Tudor (43 de ani), fost portar la Steaua, a murit luni dimineața, la Reșița. Dublu campion național, Tudor s-a stins in casa prietenei lui, in bucatarie. Din primele investigatii, fostul fotbalist a suferit un infarct. Fostul mare portar se afla la masa, iar dupa ce s-a ridicat s-a simțit foarte…

- Martin Tudor, fostul portar al Stelei, a murit la 43 de ani, din cauza unui infarct. Adrian Neaga, Daniel Oprița și Sorin Paraschiv, candva colegi cu goalkeeperul care a mai jucat de-a lungul carierei la CFR Cluj sau Olimpiu Satu Mare, au fost șocați de aceasta veste tragica. Tudor a murit in casa prietenei…

- Damian Draghici, care face parte din distribuția serialului „Sacrificiul”, a oferit un recital din propriul balcon, spre incantarea vecinilor si a trecatorilor, care l-au rasplatit cu aplauze. Momentul a fost fllmat.

- Catalin Moroșanu a fost extrem de impresionat de povestea lui tanarului care s-a dus la maternitate calare pe cal pentru a-și vedea soția și bebelușul nou-nascut. Faimosul luptator a mers acasa la el și i-a dus de mancare și i-a promis acestuia ca va iniția o campanie prin care sa-i ofere o casa. Dupa…

- Adda lanseaza un nou episod muzical „Gradina”, care se va regasi pe primul album din cariera artistei – „Arta, viața și iubire”. Scrisa și interpretata in stilul unic al Addei, „Gradina” este un single sincer și emoționant, ce are in spate inca o lecție de viața. Indragita artista a scris aceasta piesa…